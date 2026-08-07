Врач-офтальмолог Шилова: при попадании в глаз соринки его нельзя тереть

Офтальмолог рассказала, что нельзя делать при попадании в глаз соринки Врач-офтальмолог Шилова: при попадании в глаз соринки его нельзя тереть

Москва7 авг Вести.При попадании песка, соринки или другого инородного тела в глаз необходимо промыть его стерильным физиологическим раствором или чистой прохладной водой, рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова. В разговоре с RT она напомнила, что тереть глаз в такой ситуации нельзя.

Перед тем, как обрабатывать глаз, необходимо тщательно вымыть руки. Если человек носит контактные линзы, то одну из них нужно аккуратно снять с пострадавшего глаза, если сделать это удается без усилий, уточнила Шилова.

Глаз необходимо обильно промыть стерильным физиологическим раствором или чистой прохладной водой. Струя должна быть слабой, без давления объяснила врач

Она отметила, что во время процедуры следует несколько раз поморгать.

Тереть глаз, если в него что-то попало, нельзя, подчеркнула Шилова. Дело в том, что при трении песчинка или металлическая стружка может перемещаться по поверхности роговицы, объяснила она.

Ранее Шилова рассказывала, что недосып, переутомление и стресс могут вызвать подергивание века. Кроме того, спровоцировать миокимию могут и длительная работа за компьютером, избыток кофеина, сухость глаз, алкоголь, курение, а также некоторые лекарства.