Раскрыто, что нужно срочно делать для спасения глаз при попадании сока борщевика Врач Егорова: при попадании сока борщевика глаза надо срочно промывать 20 минут

Москва26 июл Вести.Врач-офтальмолог Ада Егорова предупредила, что попадание сока борщевика в глаз опасно, и дала инструкцию на случай этого инцидента. Слова специалиста приводит телеканал RT.

Офтальмолог напомнила, что борщевик – опасное растение. По ее словам, сок содержит фуранокумарины - вещества, которые резко повышают чувствительность тканей к солнцу.

Попав на кожу или в глаз, под действием ультрафиолета они провоцируют ожог, который проявляется не сразу предупредила Егорова

Офтальмолог уточнила, что не менее опасен род растений молочай: белый млечный сок является едким и при контакте с глазом вызывает тяжелый кератоконъюнктивит - состояние, при котором одновременно воспаляются и роговица, и конъюнктива.

Егорова пояснила, что "коварство растительных ожогов" заключается в "отложенном начале". По ее словам, человек умывается, протирает глаза, и поначалу ничего особого не ощущает, а через несколько часов возникают резкая боль, светобоязнь и отек век, глаз с трудом открывается, текут слезы, зрение затуманивается.

Эксперт уточнила, что химический ожог отличается от обычного раздражения тем, что дает не кратковременный эффект: боль, краснота светобоязнь "час от часа" становятся сильнее, а роговица может помутнеть. Офтальмолог объяснила, что после ожога борщевика вокруг глаза нередко возникают пузыри.

При любом из этих признаков следует немедленно обратиться к медикам, отметила эксперт. А в первые минуты необходимо обильно промывать пораженный глаз водой 15-20 минут, начав как можно быстрее. Вода должно быть чистой и проточной, комнатной температуры, а веки при промывании следует широко раздвинуть. При отсутствии других вариантов можно использовать воду из-под крана или бутылки, первостепенное – скорость промывания и объем воды.

Как рассказала Егорова, при этом нельзя тереть глаз, ведь так сок втирается глубже. Также нельзя закапывать раствор соды или уксуса, ведь химия добавляет новое повреждение, уточнила собеседница журналистов.

Ранее в НИИ Склифосовского рассказали, что делать при попадании сока борщевика на кожу.