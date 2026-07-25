В НИИ Склифосовского рассказали, что делать при попадании сока борщевика на кожу Главный токсиколог Москвы Симонова объяснила, что делать при ожоге борщевиком

Москва25 июл Вести.Главный токсиколог Москвы, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анастасия Симонова в интервью ИС "Вести" рассказала, что делать при попадании сока борщевика на кожу.

Если попал сок борщевика на кожу, необходимо промыть большим количеством воды именно пораженный участок кожи. Если есть такая возможность, то полностью принять душ. Необходимо это сделать с мылом либо гелем для душа. Это обязательно надо сделать, поскольку сок борщевика – это липофильный раствор объяснила врач

В дальнейшем пораженные участки нужно укрыть от солнечного света. Если все же на коже образовались покраснения, чувствуется зуд и жжение, необходимо обратиться к врачу. Лечение ожогов от борщевика занимает несколько недель. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского разработали специальные коллагеновые повязки, которые сокращают время восстановления.

Этот коллаген идентичен коллагену, который вырабатывается в коже. В результате наложения этой повязки на фотохимические дерматиты сокращаются сроки заживления и риск инфицирования рассказала Анастасия Симонова

Если вы собираетесь самостоятельно выводить борщевик, самое важное – это защита: плотная одежда, маска, никаких открытых участков кожи. При этом нужно обработать и помыть перчатки и костюм прежде чем их снимать, иначе сок все равно может попасть на тело и вызвать ожоги.

Москвичи могут сообщать о наличии борщевика во дворе, на дороге, в парке или на территории государственного учреждения через портал "Наш город". Заявка поступит ответственному за территорию, на которой обнаружено опасное растение, и тот примет меры по устранению.