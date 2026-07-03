В Москве госпитализировали мужчину с сильными ожогами от борщевика

Мужчина получил тяжелые ожоги рук, шеи и тела при борьбе с борщевиком В Москве госпитализировали мужчину с сильными ожогами от борщевика

Москва3 июл Вести.В Москве мужчина был госпитализирован с тяжелыми ожогами от борщевика. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Мужчина поступил в НИИ имени Склифосовского после того, как решил вырвать борщевик без защитной одежды.

В результате он получил обширные ожоги рук, шеи и тела и был госпитализирован написано в сообщении

Медики токсикологического и ожогового отделений провели ему детоксикацию, обработали ожоги и провели перевязки.

Все прошло успешно, после чего пациента выписали в хорошем состоянии.