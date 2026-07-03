Москва3 июлВести.В Москве мужчина был госпитализирован с тяжелыми ожогами от борщевика. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Мужчина поступил в НИИ имени Склифосовского после того, как решил вырвать борщевик без защитной одежды.
В результате он получил обширные ожоги рук, шеи и тела и был госпитализированнаписано в сообщении
Медики токсикологического и ожогового отделений провели ему детоксикацию, обработали ожоги и провели перевязки.
Все прошло успешно, после чего пациента выписали в хорошем состоянии.