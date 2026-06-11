В Склиф попали пациенты, которые поднимали иммунитет борщевиком и ядом гадюки В Склифе вылечили пациентов, поднимавших иммунитет ядом гадюки и борщевиком

Москва11 июн Вести.Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского рассказали о пациентах, которые испытали на себе самые "опасные практики" самолечения в этом месяце.

Так, молодой человек решил "выработать иммунитет" к яду гадюки. Он поймал на даче змею, привез домой. После укуса его рука мгновенно посинела и появились кровоподтеки, поскольку яд змеи нарушает свертываемость крови.

Второй больной считал, что борщевик обладает лечебными свойствами и пытался поднять с его помощью иммунитет. Конечно, эффект был обратным – с сильнейшими ожогами его доставили в больницу.

В Центре острых отравлений Склифа обоим пациентам провели комплексную терапию и выписали через несколько дней сказано в сообщении больницы в социальной сети "ВКонтакте"

Врачи предупредили, что последствия подобных экспериментов могли быть в разы опаснее и даже закончится летальным исходом. Они попросили население отказаться от экзотических практик оздоровления, а за лечением всегда обращаться к врачам.