Москва28 июлВести.В подмосковном Раменском врачи спасли женщину, которую на дачном участке укусила гадюка. Об этом сообщил минздрав Московской области.
Пострадавшую экстренно доставили в больницу.
Правая рука быстро начала отекать, а в местах укуса появились точечные кровоизлияния. В хирургическом отделении пациентке ввели противозмеиную сыворотку, провели инфузионную терапию для поддержания жизненно важных функций и выведения токсинов, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости кровиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Женщина провела под наблюдением врачей 4 дня — за это время отек уменьшился, а гематомы практически исчезли.
В настоящее время ее выписали на амбулаторный этап наблюдения.
В минздраве напомнили, что при укусе змеи необходимо напоить человека водой, уложить и обеспечить полный покой, а также незамедлительно вызвать скорую помощь.