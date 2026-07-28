В Раменском врачи спасли женщину после укуса гадюки

В Подмосковье врачи спасли женщину после укуса гадюки В Раменском врачи спасли женщину после укуса гадюки

Москва28 июл Вести.В подмосковном Раменском врачи спасли женщину, которую на дачном участке укусила гадюка. Об этом сообщил минздрав Московской области.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу.

Правая рука быстро начала отекать, а в местах укуса появились точечные кровоизлияния. В хирургическом отделении пациентке ввели противозмеиную сыворотку, провели инфузионную терапию для поддержания жизненно важных функций и выведения токсинов, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Женщина провела под наблюдением врачей 4 дня — за это время отек уменьшился, а гематомы практически исчезли.

В настоящее время ее выписали на амбулаторный этап наблюдения.

В минздраве напомнили, что при укусе змеи необходимо напоить человека водой, уложить и обеспечить полный покой, а также незамедлительно вызвать скорую помощь.