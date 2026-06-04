На садовом участке в Новой Москве обнаружили двухметровую змею Жители Новой Москвы нашли на своем участке двухметровую змею

Москва4 июн Вести.Двухметровая змея заползла на участок жителей Новой Москвы в деревне Варварино. Подробности сообщает департамент ГОЧСиПБ.

Информация о том, что на Цветочной улице люди заметили рептилию, поступила накануне, 3 июня, в столичную службу 112. По вызову прибыл расчет пожарно-спасательного отряда № 308 московского пожарно-спасательного центра.

По прибытии пожарные аккуратно поймали рыжую путешественницу и объяснили ей, что ползать в чужие сады без приглашения невежливо. Пресмыкающуюся странницу передали в Московский зоопарк, в уютный отдел спасения животных. говорится в сообщении

Специалисты напоминают, что при встрече со змеей нужно, не трогая животное, отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону 112.