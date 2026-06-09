Москва9 июн Вести.Змеи активизировались в лесопарках Новой Москвы из-за богатой кормовой базы, рассказала ИС "Вести" герпетолог Анастасия Жорова.

Их действительно много [в столичном регионе], потому что стала большая кормовая база в парках. Наверняка многие видели, что мыши, крысы бегают, никого не боятся. А это привлекает змей пояснила она

С начала недели стало известно минимум о трех случаях укуса людей гадюками, инциденты были зафиксированы в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Балашихе.

Накануне департамент ГОЧСиПБ сообщил об обнаружении двухметровой змеи на одном из участков в подмосковной деревне Варварино.