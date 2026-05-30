Жители Центральной России зафиксировали аномальное нашествие комаров – насекомые роями атакуют людей в лесу, а над степями формируются "комариные смерчи". Кроме того, эксперты отмечают, что комары появились в этом году на несколько недель раньше обычного. Причину такой активности объяснил ИС "Вести" доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Что могло способствовать благоприятному увеличению численности комаров? Прежде всего, это снежная зима, когда у нас под снежным покровом все себя хорошо чувствует. Второй момент – это ранняя весна. Хорошее потепление, обилие воды, стоячих лужиц, достаточно насыщенный водоносный горизонт, почва хорошо увлажнена - собственно, комары имели возможность отложить свое потомство в этих маленьких стоячих водоемах отметил он

При понижении температурного режима активность комаров закономерным образом снижается.

При незначительном понижении температуры, скажем, до +10 градусов, может чуть пониже, снизится активность комаров. Сказать, что они в связи с этим вдруг перестанут существовать, неверно, их активность будет снижена. Скорее всего, они спрячутся, а когда потеплеет, температура станет для них комфортной, снова появятся у нас добавил эксперт

Ранее сообщалось, что комары в ЦФО могут переносить вирус Западного Нила, туляремию и дирофиляриоз.