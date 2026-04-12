Москва12 апр Вести.В конце апреля - начале мая в Центральной России появятся слизни, в том числе испанские, сообщила в беседе с РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, для них установится наиболее благоприятная погода.

Она пояснила, что текущая погода не соответствует запросам слизней. Кроме того, для них нет пищи - зелени.

Воронова также напомнила, что вести борьбу с вредителями следует исключительно ручным способом, надев перчатки и собирая слизней в какую-либо емкость. Также эти существа боятся соли и мыльного раствора.