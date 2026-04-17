Крупные испанские слизни с рогами проснулись в Ленобласти, их не стоит трогать Росприроднадзор советует не трогать проснувшихся в Ленобласти испанских слизней

Москва17 апр Вести.Испанские рыжие рогатые слизни, длина которых может достигать 12 см, проснулись в Ленинградской области из-за теплой погоды. Информация об этом опубликована на странице Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в соцсети "Вконтакте".

Согласно этим сведениям, слизней заметили очевидцы во Всеволожском районе Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что испанский слизень относится к инвазивному виду. Эти наземные моллюски сейчас вытесняют местные виды, активно размножаются и всеядны, поедают многие растения. Длина испанского слизня может доходить до 10-12 см, у него характерный рыжий окрас и рога.

В сообщении сказано, что этот слизень не ядовит, но его лучше не трогать.

Трогать таких слизней не рекомендуется, так как могут переносить личинки паразитов и инфекции говорится в сообщении

Специалисты порекомендовали в случае контактов со слизнем тщательно вымыть руки.

В ведомстве рассказали также, что в жару испанских слизней становится меньше, а вот при влажной погоде и дождях больше шансов их встретить.