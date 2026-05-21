Москва21 маяВести.Леопардовые слизни не опасны для человека и животных, если к ним не прикасаться, заявили в сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".
Москвичам обещают очередное нашествие слизней, на этот раз — леопардовых… Для человека и животных эти существа не опасны, если их не трогать. Ведь они — промежуточные хозяева многих гельминтов, которыми могут заражать людей, млекопитающих и птицговорится в Telegram-канале сети
Речь идет о моллюсках, длина которых достигает 20 сантиметров. Обычно они имеют светло-серый или серо-коричневый окрас с темными пятнами и крапинками. Их родиной считается Европа и средиземноморские страны Африки.