Ветеринары рассказали, опасны ли леопардовые слизни для человека и животных Леопардовые слизни не опасны для человека и животных

Москва21 мая Вести.Леопардовые слизни не опасны для человека и животных, если к ним не прикасаться, заявили в сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".

Москвичам обещают очередное нашествие слизней, на этот раз — леопардовых… Для человека и животных эти существа не опасны, если их не трогать. Ведь они — промежуточные хозяева многих гельминтов, которыми могут заражать людей, млекопитающих и птиц говорится в Telegram-канале сети

Речь идет о моллюсках, длина которых достигает 20 сантиметров. Обычно они имеют светло-серый или серо-коричневый окрас с темными пятнами и крапинками. Их родиной считается Европа и средиземноморские страны Африки.