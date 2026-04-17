ВОЗ следит за ситуацией в Подмосковье, где два человека заболели оспой обезьян

Москва17 апр Вести.Сотрудники Всемирной организации здравоохранения мониторят ситуацию в Домодедовской больнице Московской области, где проходят лечение два пациента с оспой обезьян, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

ВОЗ следит за ситуацией посредством мониторинга и коммуникации с органами здравоохранения Российской Федерации сказал Жазаревич

Он пояснил, что препаратов от этого вирусного заболевания не существует.

Оспа обезьян - заболевание, опасное для людей с ослабленным иммунитетом. При легком течении болезнь обычно проходит сама и длится от 14 до 21 дня.