Эксперт Глазков: кормить лис в Петербурге опасно и для животных, и для человека Эксперт Глазков предупредил об опасности кормления петербургских лисиц

Москва16 мая Вести.Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что лисы стали частью экосистемы Санкт-Петербурга, но прикармливать их ни в коем случае нельзя – это может быть смертельно опасно как для животных, так и для человека. Об этом специалист рассказал ТАСС.

По его словам, увеличению популяции лис в городе способствовало почти полное исчезновение их естественных врагов - бродячих собак. Теперь лисы беспрепятственно заходят в жилые кварталы, где с успехом регулируют численность крыс и мышей. Также они питаются утками и пищевыми отходами. Но обширная кормовая база не мешает им попрошайничать.

Как только начинают прикармливать, они быстро привыкают, особенно лисята, родившиеся в городе - они вообще становятся практически ручными. А потом они начинают выходить к людям, попадают под машины и гибнут, рассказал эксперт

Эксперт напомнил, что лисы могут представлять угрозу для горожан, так как являются переносчиками бешенства. И не всегда человек может на глаз определить, что перед ним находится больное животное, особенно на ранних стадиях заболевания. К тому же лисы могут переносить и другие болезни, в частности стригущий лишай и лептоспироз.