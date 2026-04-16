В Петербурге ищут волонтеров, чтобы переносить через дорогу жаб и лягушек

Москва16 апр Вести.Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга объявил о старте акции "Дорогу амфибиям!" Она объявляется в преддверии весенней миграции, когда амфибии отправляются к берегам Сестрорецкого разлива, чтобы дать жизнь новому поколению. В этот период им нужна помощь людей.

Главная задача волонтеров – помогать земноводным безопасно пересечь дорогу в заказнике "Сестрорецкое болото" и вести подсчет спасенных животных говорится в сообщении комитета в Telegram-канале

Экологи ждут ответственных и неравнодушных людей старше 18 лет, которые смогут самостоятельно добираться до места проведения акции.

При этом людей призывают не пытаться помогать амфибиям самостоятельно, не являясь зарегистрированным участником акции, поскольку неправильные действия и большое скопление людей могут навредить животным и даже привести к их гибели.