Москва27 маяВести.В новом зоопарке Санкт-Петербурга хотят создать общественное пространство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по инвестициям.
Уточняется, что современный зоопарк хотят открыть в Приморском районе.
Это масштабный проект, который соответствует целям развития Петербурга как мегаполиса XXI века и позволит создать современное культурное, досуговое и просветительское пространствоцитирует сообщение пресс-службы агентство
В ведомстве заверили, что новое учреждение не заменит Ленинградский зоопарк, а лишь станет дополнительной площадкой и расширит возможности для содержания животных. Те виды, которым нужно больше пространства, смогут переехать в более комфортные условия.
По данным агентства, строительство хотели начать еще в 2013 году, но планы не раз пересматривались.