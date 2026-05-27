Москва27 мая Вести.В новом зоопарке Санкт-Петербурга хотят создать общественное пространство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по инвестициям.

Уточняется, что современный зоопарк хотят открыть в Приморском районе.

Это масштабный проект, который соответствует целям развития Петербурга как мегаполиса XXI века и позволит создать современное культурное, досуговое и просветительское пространство цитирует сообщение пресс-службы агентство

В ведомстве заверили, что новое учреждение не заменит Ленинградский зоопарк, а лишь станет дополнительной площадкой и расширит возможности для содержания животных. Те виды, которым нужно больше пространства, смогут переехать в более комфортные условия.

По данным агентства, строительство хотели начать еще в 2013 году, но планы не раз пересматривались.