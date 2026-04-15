Москва15 апр Вести.В Санкт-Петербурге открыли навигацию маломерных судов по каналам и рекам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города Александра Беглова.

В этом году в Петербурге действует 21 городской и более 140 частных причалов.

Беглов отметил, что начало навигации – радостное событие для города в дельте Невы. Он также напомнил о важном шаге в развитии водной инфраструктуры – в этом году впервые будет разведен строящийся Большой Смоленский мост.

Также губернатор сообщил о скором открытии нового причала на набережной Мойки напротив Дворцовой площади. Планируется, что это сделает исторический центр более доступным.