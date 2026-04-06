Летом 2026 года в Санкт-Петербурге начнут возводить новый автомобильный мост

Новый мост начнут строить в Санкт-Петербурге летом 2026 года

Москва6 апр Вести.Символическую первую сваю будущего нового разводного моста в Санкт-Петербурге планируют забить в июне 2026 года, сообщает РИА Новости.

В беседе с агентством губернатор города Александр Беглов сообщил, что инженерное сооружение войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения.

В июне на ПМЭФ-2026 планируем забить первую сваю нового моста – второй разводной переправы через Неву из пяти нами запланированных уточнил чиновник

ПМЭФ – это Петербургский международный экономический форум, который в 2026 году станет уже 29-м за всю историю. Деловое событие состоится в период с 3 по 6 июня 2026 года.