Первый за 40 лет новый разводной мост в Петербурге прошел испытание Беглов: первое судно провели через новый разводной мост в Санкт-Петербурге

Москва29 апр Вести.Через разводной Большой Смоленский мост провели первое судно. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Мост выдержал свое первое испытание: в ночь с 24 на 25 апреля состоялся провод первого судна. Сегодня мы еще раз проверили, как работают разводные механизмы, крылья этого моста. Убедились, что все нормально, темпы хорошие цитирует главу Санкт-Петербурга издание

Беглов подытожил, что Большой Смоленский мост уже готов к проводке крупногабаритных судов. Он также сообщил, что стройка идет с опережением и что в 2027 году откроется движение по мосту.

О том, что объект построят раньше намеченного срока, сообщалось в конце января 2025 года. Изначально работы хотели завершить в 2029 году, но теперь ожидается, что мост будет полностью готов на год раньше.