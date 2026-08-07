Москва7 авгВести.В подмосковном Дмитрове Рогачевский мост строится опережающими темпами, рассказал депутат Госдумы РФ Денис Кравченко в интервью ИС "Вести".
Рогачевский мост – часть важнейшей для Дмитрова транспортной артерии. Им будут пользоваться до 80 тысяч человек в день, которые сегодня тратят на объезд по 40 минут.
Это большой запрос от граждан, это фактически транспортная доступность и отсутствие пробок. Поэтому мост строится сегодня опережающими темпамиотметил депутат
Открытие моста запланировано в первой половине 2027 года. Движение будет двухполосным с тротуарами для пешеходов. Ход строительства оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев.