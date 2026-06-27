В работах по возведению моста в Москве задействовали четвероногого робота Строительство моста между Мневниковской поймой и Крылатским контролирует робот

Москва27 июн Вести.Работы по возведению пешеходного моста между Мневниковской поймой и Крылатским в Москве контролируются роботом-помощником, сообщил ИС "Вести" гендиректор проектирующей компании Ильдар Юсупов.

Мост пройдет через Москву-реку в створе Островной улицы и соединит район Крылатское на правом берегу с улицей Нижние Мневники и проектируемым проездом № 1074 на территории поймы.

Мост будут украшать две арки под углом 70 градусов к горизонтали. Эллиптическая форма арок стала вызовом для проектировщиков. Чтобы справиться со сложным контуром, инженеры создали технологию с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая позволила автоматизировать и ускорить расчеты.

Мы не говорим о том, что инженера не будет в будущем. Инженер обязательно будет, он будет контролировать все эти процессы. Это, это как помощник для инженера. В каком-то смысле он сможет упростить работу в несколько раз… Если это, допустим, армирование, то армируются у нас сейчас объемные конструкции на разных поверхностях за доли секунд пояснил Юсупов

Эту же работу человек может выполнить примерно за несколько недель, добавил он.

В работе применяется платформа с дополненной реальностью, с помощью которой можно контролировать процесс. Полученная информация попадает в единую систему обмена данными. Все участники проекта, включая заказчиков, подрядчиков, проектировщиков, сразу же оказываются в курсе ситуации на стройплощадке.

Также на строительной площадке задействован робот.

Робот сейчас проходит тестирование этих же технологий, которые будут позволять осуществлять авторский надзор, строительный контроль… Он будет ходить по строительной площадке раз в день: вставать, обходить, смотреть отклонения, замечания и формировать дашборды, отчеты по тому, как движется строительство рассказал он

Завершить работы на обоих мостах подрядчик должен до конца 2027 года.