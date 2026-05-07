"Мост-парус" в Мневниковской пойме станет местом притяжения для москвичей Овчинский: "Мост-парус" в Мневниковской пойме станет местом притяжения

Москва7 мая Вести.Строящийся в Мневниковской пойме "Мост-парус" станет местом притяжения для жителей столицы. Об этом информационной службе "Вести" заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Сообщается, что мост свяжет Новозаводскую улицу в Филевской пойме с Проектируемым проездом в Мневниковской пойме. Длина сооружения составит 250 метров.

Этот мост из-за своей специфической формы называют "Мост-парус". Мост будет настоящим украшением города, который поистине станет жемчужиной, местом притяжения для москвичей заявил Овчинский

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ по строительству "Моста-паруса" и сообщил, что переправа должна быть запущена в 2027 году.