Москва27 июн Вести.Мост-парус, который соединит Филевскую и Мневниковскую поймы, возводится по уникальной системе крепления, отметил в беседе с ИС "Вести" начальник строительного участка Николай Раевский.

Мост на западе столицы называют парусом из-за оригинальной системы крепления и изящной формы.

По крайней мере, в мире я даже не встречал и не слышал [о похожей технологии]. Поэтому это экспериментальный мост, потому что у него система крепления вант через парус. В обычной схеме ванты сразу крепятся к пролетному строению, проходят через пилон и анкерятся в опору пояснил Раевский

Конструкция паруса уже готова на 70%. К ней прикрепят 48 вант — стальных тросов. Но только 28 из них соединятся с высокой опорой — пилоном. Пилон готов на 40%. Остальные фрагменты пока на земле.

Длина моста составит 250 метров, ширина — 4 полосы плюс тротуары, высота пилона — 88 метров. Объект намерены сдать в 2027 году.