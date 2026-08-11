Москва11 авг Вести.В Московской области идет строительство 80 дорожных объектов, власти постараются максимально продвинуть их по исполнению за лето и осень. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Так, в Дмитрове идет реконструкция Рогачевского моста. Глава региона надеется, что объект будет сдан в первом полугодии 2027 года.

А дальше будет переезд, продолжение этого моста, а дальше будет большая реконструкция дорожных сетей в городе для того, чтобы все узлы узкие развязать… А всего таких объектов в физике исполнения находится 80 в Московской области, 80 объектов, и каждый для жителя самый главный. В Коломне свой объект, в Серпухове свой, в Дубне свой. И 80 проектов реализуется в дорожной сети. Мы их стараемся вот в этот сезон весна, лето особенно и осень максимально продвинуть по исполнению заявил Воробьев

Ранее сообщалось, что Московская область заняла второе место в рейтинге регионов с самой низкой аварийностью на дорогах в первом полугодии 2026 года.