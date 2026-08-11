Воробьев отметил важность диалога с жителями на фоне избирательной кампании Воробьев: в избирательную кампанию важен диалог с жителями

Москва11 авг Вести.Коммуникация с жителями, особенно в период проведения избирательной кампании, формирует доверие и взаимопонимание с местной властью. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, для поддержания грамотного диалога необходимо слушать людей, а также объяснять, для чего создается тот или иной проект.

Жизнь говорит о том, что только когда ты объяснил, когда мы друг друга понимаем, можно рассчитывать на то, что оценка будет хорошая и высокая. Поэтому вот так мы проводим и наши встречи, и сейчас избирательную кампанию… Важнее всего это, конечно, добрые отношения на встречах. Это самый главный индикатор, которым мы очень дорожим сказал Воробьев

Также губернатор сообщил, что Московская область полностью готова к началу учебного года – 50 отремонтированных и 15 новых школ смогут принять более миллиона школьников.