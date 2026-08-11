Москва11 авг Вести.Помощь участникам СВО и членам их семей стала особым направлением работы Московской области, для решения вопросов по этой чувствительной теме важно быть в диалоге с гражданами. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил в интервью ИС "Вести".

Все, что касается участников СВО и членов их семей, это в каждом регионе особое направление работы, очень важное, очень чувствительное, очень непростое. Но наша задача быть рядом, рядом с теми, кто ждет своего отца, своего мужа, своего сына. И детям уделять внимание. Мы открыли дополнительные летние лагеря, где дети счастливы, и самая высокая оценка заявил Андрей Воробьев

Он также отдельно выделил работу по назначению выплат и льгот.

Все, что касается наших региональных льгот, дополнение к федеральным, это тоже очень чувствительно. И наша задача — разъяснить, наша задача — найти решение в каких-то других запросах, которые не прописаны на бумаге или в каком-то документе. Поэтому в каждом городском округе у нас эта работа ведется, и внимания много не бывает здесь. Поэтому ключевое — это быть в диалоге добавил глава Подмосковья

Ранее губернатор Московской области заявлял, что участники спецоперации — профессионалы в разных направлениях, которые привнесут в партию "Единая Россия" знания о том, как действовать в тяжелых условиях. Воробьев обратил внимание на профессиональное развитие военнослужащих после обучения в рамках проекта "Время Героев".