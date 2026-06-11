Москва11 июн Вести.В Подмосковье вручили государственные награды участникам спецоперации из числа бойцов добровольческого отряда "Барс". Губернатор региона Андрей Воробьев в интервью ИС "Вести" подчеркнул, что встречи с бойцами и их семьями – это всего очень непросто.

В Доме правительства Московской области собрались 12 героев отряда "Барс", которые проявили особую храбрость на передовой. С первых дней СВО они выполняют самые ответственные задачи – штурм, разведка и, конечно, защита мирных жителей. Госнаграды вручил губернатор региона.

Когда ты идешь на награждение, выходишь, ты понимаешь, какой путь прошел каждый из них, каждый, кто удостоен высокой награды. Ты понимаешь, что переживали семьи, которые ждали своих отцов, своих сыновей, своих мужей. И это всегда очень непростая встреча поделился Воробьев

Ранее в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, которые проявили исключительное мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.