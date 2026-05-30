Москва30 мая Вести.Оператору дрона необходимо иметь хорошую зрительную память. Об этом ИС "Вести" заявил командир взвода беспилотной авиации отряда "БАРС 32" Василий Комков с позывным Чур.

По его словам, такой навык оператору дрона необходим, чтобы быстро сориентироваться на местности, глядя глазами "птички".

Каждая местность должна запоминаться, [у оператора] должна быть очень хорошая зрительная память. Потому что работаем ночью, а ночью видно очень плохо. И картинка должна въедаться человеку в память так, чтобы он мог бы найти дорогу домой, понимать, куда он летит, чтобы найти цель заявил он

У бойца беспилотных войск также должна быть развития моторика рук и в целом вестибулярный аппарат, добавил командир.

Чтобы развить все навыки, необходимые оператору дрона, необходимо время. Потому, добавил Комков, каждый пилот для отряда "БАРС 32" ценен. Кроме того, уверен он, за беспилотными технологиями будущее в военном деле.

Сейчас на СВО бой в небе, как когда-то в Великую Отечественную войну бились наши деды, только мы бьемся на беспилотниках, и все. Но то же самое происходит. Беспилотники есть не только в небе, но и на земле – есть беспилотные мобильные пулеметы, средства эвакуации и прочее. Технологии все больше развиваются и будут развиваться. Поэтому считаю, что и для моей военной профессии – за этим будущее. И пилотов понадобиться очень много, потому что это только так и будет двигаться вперед сказал он

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска сразу наносят удары по появляющимся местам производства беспилотников Вооруженных сил Украины.