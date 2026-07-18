Москва18 июлВести.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды бойцам, отличившимся в зоне спецоперации.
Торжественная церемония состоялась на командном пункте группировки войск "Запад".
Генерал поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.
Ранее сообщалось, что российским военным, принимавшим участие в освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, вручат награды.
О полном освобождении Константиновки российскими военными 3 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.