Герасимов вручил государственные награды отличившимся бойцам в зоне СВО Герасимов наградил военнослужащих группировки "Запад" государственными наградами

Москва18 июл Вести.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды бойцам, отличившимся в зоне спецоперации.

Торжественная церемония состоялась на командном пункте группировки войск "Запад".

Генерал поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что российским военным, принимавшим участие в освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, вручат награды.

О полном освобождении Константиновки российскими военными 3 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.