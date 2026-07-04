Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин на совещании с военными поднял вопрос о присвоении очередного звания полковнику Александру Картавкину — командующему 6-й мотострелковой дивизией, военнослужащие которой принимали участие в операции по освобождению Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вечером 3 июля глава государства провел совещание в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск​​ в зоне специальной военной операции (СВО) и поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач.

Что касается Александра Викторовича (Картавкина – прим. ред.), я посмотрел документы. Он уже около года в этой должности. Антон Феликсович (Грунис, командир 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, в звании генерал-майора – прим. ред.) – генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу Вас обратить на это внимание сказал Путин

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заверил, что Картавкин и другие отличившиеся офицеры будут представлены к присвоению новых званий.

Кроме того, Герасимов проинформировал Путина о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В июне российские войска нанесли пять ударов, которые привели к поражению 55 объектов.

Глава Генштаба доложил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана – крупного административного центра и логистического узла, расположенного к востоку от Славянска и северо-востоку от Кременной.