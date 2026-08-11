Москва11 авг Вести.При возведении современных объектов здравоохранения важен не только внешний облик здания, но также и профессиональное медицинское оборудование, к которому у пациентов будет доступ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сегодня от жителей Подмосковья поступают запросы по обеспечению поликлиник и больниц всем необходимым оборудованием, на что местные власти обращают пристальное внимание.

Если раньше поликлиника могла быть весьма простой: стол, стул и врач, то сегодня в Московской области мы видим от жителей другой запрос… Там должно быть опять же все оборудование – без рентгена, УЗИ, маммографа, МРТ, КТ, – часто поликлиника хорошая, но не то, что нужно… Наши стационары могут делать чудеса, ... когда там есть не только стены, но и оборудование рассказал он

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с Андреем Воробьевым указал на большой миграционный приток в регион и необходимость увеличить число поликлиник Подмосковья.