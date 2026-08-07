Москва7 авгВести.В Подмосковье работает самая большая в стране программа по водоподготовке, так как от жителей был запрос на очистку воды. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью ИС "Вести".
Глава Московской области проверил готовность обновленного водозаборного узла в Яхроме. Там теперь новейшее оборудование для фильтрации, очистки и мониторинга. Подобные водозаборные станции строят по всему Подмосковью. И каждая обеспечивает водой тысячи жителей.
В Московской области был большой запрос всегда на очистку воды от железа. Такая специфика региона. Поэтому у нас существует самая большая программа в стране по водоподготовкерассказал Андрей Воробьев
В Дмитровском округе началась большая реконструкция очистных сооружений, ее завершат к 2029 году.