Москва11 авгВести.Московская область полностью готова к началу учебного года - образовательные учреждения примут более миллиона школьников в 50 отремонтированных и 15 новых школ. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор региона Андрей Воробьев.
Он уточнил, что порядка 100 000 учеников региона пойдут 1 сентября в первый класс.
Приятные хлопоты уже на носу у всех родителей. Мы в этом году примем 1 094 000 учеников в школы. Где-то из них 10% — это первоклассники. У нас школы готовы, несмотря на то, что был проведен большой объем капитального ремонта. У нас 50 школ выходят из капитального ремонта. Специфика, что ни дня позже ты должен пригласить детей, учителя должны быть рады 1 сентября, родители, поэтому 50 новых отремонтированных школ мы сдаем и еще 15 новых — абсолютно новые школы. Они тоже востребованы в разных городах, и мы к этому готовимсярассказал Воробьев
Ранее он рассказал, что с 1 сентября 2026 года в школах Подмосковья будет проводиться киберурок. По словам губернатора региона, киберурок будет проводиться с первого класса для того, чтобы дети понимали все нюансы и особенности как программирования, так и кибербезопасности.