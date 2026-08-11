Губернатор Воробьев рассказал о готовности Подмосковья к новому учебному году Воробьев: примем более 1 млн учеников в 50 отремонтированных и 15 новых школах

Москва11 авг Вести.Московская область полностью готова к началу учебного года - образовательные учреждения примут более миллиона школьников в 50 отремонтированных и 15 новых школ. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что порядка 100 000 учеников региона пойдут 1 сентября в первый класс.

Приятные хлопоты уже на носу у всех родителей. Мы в этом году примем 1 094 000 учеников в школы. Где-то из них 10% — это первоклассники. У нас школы готовы, несмотря на то, что был проведен большой объем капитального ремонта. У нас 50 школ выходят из капитального ремонта. Специфика, что ни дня позже ты должен пригласить детей, учителя должны быть рады 1 сентября, родители, поэтому 50 новых отремонтированных школ мы сдаем и еще 15 новых — абсолютно новые школы. Они тоже востребованы в разных городах, и мы к этому готовимся рассказал Воробьев

Ранее он рассказал, что с 1 сентября 2026 года в школах Подмосковья будет проводиться киберурок. По словам губернатора региона, киберурок будет проводиться с первого класса для того, чтобы дети понимали все нюансы и особенности как программирования, так и кибербезопасности.