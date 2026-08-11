Москва11 авг Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры Подмосковья: ежегодно заменяется 250 километров тепловых сетей и запускается около 300 новых котельных. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Губернатор рассказал, что задача коммунальщиков – сделать качественную инфраструктуру, про существование которой жители даже не будут вспоминать.

Самое лучшее ЖКХ, когда о нем не вспоминаешь и не замечаешь. Ни про канализацию, очистные, ни про электроснабжение или про тепло в доме. Вот мы к этому стремимся. Мы пока еще на марше к достижению вот такого отношения к ЖКХ. А пока мы активно форсируем чистую воду. Вот сейчас в Яхроме сдали ВЗУ, которая весь город обеспечивала чистой водой. У нас большая работа по отоплению, замене сетей. Мы 250 км в год меняем, очень много. И по котлам, по самим, новым источникам – 300 котельных мы запускаем. Поэтому программа эта идет, и мы очень надеемся, что каждый год мы видим снижение жалоб и вот этот год тоже не будет исключением заявил Воробьев

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает самая большая в стране программа по водоподготовке.