В подмосковном Ногинске к осени запустят новую станцию водоочистки Губернатор Подмосковья заявил об улучшении системы водоочистки в регионе

Москва9 июл Вести.В подмосковном Ногинске к осени запустят новую станцию водоочистки. Совершенствование системы водоснабжения является важным вопросом для Московской области, заявил ИС "Вести" губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, критически значимым в данном вопросе является очистка воды.

У нас программа в этом году порядка 13 миллиардов рублей. Это и сети, мы трубы перекладываем, потому что без новых труб не будет чистой воды, а это ВЗУ (водозаборный узел) и это станция, которая убирает железо. Это критически важно для Московской области сказал он

В пресс-службе губернатора уточнили, что станция водоочистки в Ногинске будет обеспечивать около 30 тысяч жителей. Она будет запущена на полную мощность к началу отопительного сезона.