К 2030 году будет расчищено 152 объекта Волжского и Донского бассейнов

Москва22 апр Вести.В рамках реализации федерального проекта "Вода России" к 2030 году будет расчищено 116 километров водных объектов Волжского бассейна, также работы коснутся Донского бассейна. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Михаил Новиков.

Он отметил, что в последние годы в регионе проводится огромная работа по возведению гидротехнических сооружений.

Мы продолжаем работу уже в рамках существующего национального проекта, федерального проекта "Вода России. Всего у нас будет построено еще 62 водопропускных сооружения Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, мы будем строить и по Донскому бассейну. В Волго-Ахтубинской пойме мы предусматриваем расчистку водных объектов. 41 водный объект до 2030 года будет расчищен на протяженности 116 километров, ну, соответственно, по Донскому бассейну. Всего будет до 2030 года расчищено 152 водных объекта и по Волжскому, и по Донскому бассейну отметил Новиков

Ранее директор водохозяйственного строительства региона Вячеслав Инев рассказал, как гидротехнические сооружения Волго-Ахтубинской поймы справляются с паводковыми сбросами через ГЭС.