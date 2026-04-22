Москва22 апр Вести.Гидротехнические сооружения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области справляются с паводковыми сбросами через Волжскую ГЭС, ситуация на постоянном контроле специалистов. Об этом сообщил ИС "Вести" директор водохозяйственного строительства региона Вячеслав Инев.

По его словам, к сбросу воды подошли грамотно, учитывая количество осадков, выпавших в течение зимы и в первые весенние месяцы.

Вы в этом году наблюдали большое количество снега, также весной у нас было интенсивное выпадение осадков в виде дождя, поэтому пошло резкое таяние... в верховьях Волги. Паводок, который мы наблюдаем сейчас с вами, нас, в принципе, устраивает. Пошел сброс нашей Волжской ГЭС. Сейчас мы находимся с вами в пиковой фазе - 26 тысяч кубов… Очень грамотно подошли к сбросу воды заявил Инев

По его словам, с таким расходом воды гидроузел будет работать в течение 10 дней, до 30 апреля. Этот показатель значительно выше, чем в предыдущие годы.