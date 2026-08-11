Воробьев заявил, что выезжает "на места" трижды в неделю Губернатор Воробьев трижды в неделю выезжает "на места" для общения с жителями

Москва11 авг Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев старается три раза в неделю выезжать в разные городские округа для общения с жителями. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Наше правило: житель всегда прав. Для того чтобы убедиться, в чем именно, важен диалог, важен постоянный разговор и встречи. В моем графике минимум два, сейчас точно три раза в неделю мы выезжаем в разные городские округа, в разные большие и малые городки, где живут наши дорогие жители, для того чтобы почувствовать запрос на перемены, для того чтобы убедиться, что старые вопросы решены, и услышать новые, новые пожелания, которые в каждом городе живут отметил Андрей Воробьев

Глава региона добавил, что в каждом городе есть план развития, который власти должны исполнить. Воробьев отметил, что сделать это можно только вместе с жителями.

У нас есть практика. В каждом городском округе - главы и команды, отраслевики ЖКХ, образования, здравоохранения выезжают на выездные администрации для того, чтобы и там была дополнительная возможность у жителей задать личный вопрос. Потому что все, что касается электронного способа, пожалуйста, ты можешь это делать. И через "Добродел", и через разные другие источники. Но личное общение, как мы знаем, до сих пор ничто не заменит уверен глава Московской области

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает самая большая в стране программа по водоподготовке, так как от жителей был запрос на очистку воды.