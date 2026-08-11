Москва11 авг Вести.Инвестиции в создание пяти индустриальных парков на территории Москвы и Московской области, три из которых будут открыты в этом году, составили 30 миллиардов рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мы понимаем, что без экономики никакой мост не построишь, никакую школу не отремонтируешь. Поэтому у нас действует отдельная большая программа, которая способствует привлечению инвестиций. Мы вложили 30 млрд рублей в пять индустриальных парков, и в этом году откроем три. Один из них – в Ленинском, еще – в Жуковском сказал Воробьев

Он объяснил, что одной из целей возведения таких парков является создание условий для бизнеса.

Мы это делаем для того, чтобы предприятие, инвестор, бизнесмен приходил на все готовое. Там есть дорога, есть охрана, есть электричество, газ, есть все необходимое, но мы предусмотрели еще и нахождение колледжа на территории индустриального парка. Потому что все предприятия сегодня заинтересованы в том, чтобы приходили молодые, рукастые, головастые, и был такой запрос – построить техноколледж прямо в индустриальном парке. Мы и это предусмотрели, это такая первая ласточка, но мы уверены, это будет стандартизировано сообщил Воробьев

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что основной объем работы по планируемому созданию в России еще 100 индустриальных парков предстоит выполнить в 2026–2028 годах.