Москва10 авг Вести.Самая низкая аварийность в первом полугодии 2026 года зафиксирована на дорогах Чечни, Московской и Брянской областей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ и Росстата​​​.

Явным лидером рейтинга со значительным отрывом … является Чеченская Республика, где по итогам первого полугодия на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 10,7 ДТП с пострадавшими. Это в восемь раз ниже, чем по стране в целом и более чем в три с половиной раза ниже, чем в Московской области, занимающей второе место. Чечня также лидирует в рейтинге и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей написали в агентстве

На третьем месте оказалась Брянская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область занимают четвертое и пятое места соответственно. Во всех этих регионах число ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин меньше 50.

Замыкают рейтинг Республики Тыва и Калмыкия, где зафиксировано, соответственно, 200,6 и 197,5 ДТП с пострадавшими, что значительно выше общероссийского уровня. Показатель аварийности на дорогах превышает 150 в Кировской, Тюменской, Костромской областях и Республике Алтай.