Лучшие в РФ дороги находятся в Ивановской и Курской областях и в Севастополе

Стали известны регионы России с лучшими дорогами Лучшие в РФ дороги находятся в Ивановской и Курской областях и в Севастополе

Москва30 июл Вести.Свыше 94% дорог в Ивановской области соответствует требованиям, что делает регион лидером по их качеству, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Второе место занял Севастополь, где 90% дорог, входящих в опорную сеть, соответствует стандарту, а замыкает тройку Курская область с 89,5%. Отвечает нормативным требованиям 89,4% основных дорог в Марий Эл и 89,3% - в Брянской области написали в агентстве

На шестом месте в этом рейтинге находится Саратовская область с показателем 88,7%, следом идут Мурманская (88,5%) и Калининградская (87,9%) области, Удмуртия (87,7%) и Хакасия (86%).