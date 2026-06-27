Кубань, Забайкалье и Красноярский край лидируют по ДТП с нетрезвыми водителями

Названы регионы РФ с наибольшим числом ДТП с пьяными водителями Кубань, Забайкалье и Красноярский край лидируют по ДТП с нетрезвыми водителями

Москва27 июн Вести.В текущем году Краснодарский край, Забайкалье и Иркутская область стали регионами России с наибольшим числом ДТП с нетрезвыми водителями, следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомилось ТАСС.

За первые пять месяцев года в Краснодарском крае произошло 137 аварий с нетрезвыми водителями, 45 человек погибли в таких ДТП, пострадали 167 отмечается в сообщении

На втором месте - Забайкальский край (96 ДТП и 36 погибших), замыкает тройку Иркутская область - 92 ДТП с 20 погибшими и 118 пострадавшими.