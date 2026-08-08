Москва8 авгВести.Госавтоинспекция МВД России 7-9 августа проводит массовые проверки водителей на предмет алкогольного опьянения, сообщают "Известия".
Автоинспекторы будут работать в усиленном режиме на дорогах в Тверской, Липецкой, Ивановской, Челябинской, Кировской, областях, Республике Коми и других регионах страны.
При этом в Госавтоинспекции отметили, что подобные проверки проводятся автоинспекторами на постоянной основе.
Управление транспортом в состоянии опьянения – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которое приводит к самым тяжелым последствиямподчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции полковник полиции Антон Белан
Он призвал автолюбителей после употребления даже минимального количества алкоголя не садиться за руль и не подвергать опасности собственную жизнь, жизни своих пассажиров, а также других участников дорожного движения.
Полицейский указал, что управление автомобилем в состоянии опьянения и/или отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф. В ряде случаев за эти действия наступает уголовная ответственность.