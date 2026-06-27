Водителей ждут массовые проверки на дорогах в последние выходные июня Госавтоинспекция предупредила водителей о массовых проверках на дорогах

Москва27 июн Вести.В последние выходные июня Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, пишут "Известия".

Отмечается, что особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее о готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях и в других регионах страны говорится в сообщении

Ведомство напоминает водителям, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, как и за отказ от медосвидетельствования, можно лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет, а также получить крупный штраф. В ряде случаев может грозить и уголовная ответственность.