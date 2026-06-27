Москва27 июнВести.В последние выходные июня Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, пишут "Известия".
Отмечается, что особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения.
Ранее о готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.
Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях и в других регионах страныговорится в сообщении
Ведомство напоминает водителям, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, как и за отказ от медосвидетельствования, можно лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет, а также получить крупный штраф. В ряде случаев может грозить и уголовная ответственность.