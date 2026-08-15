ГИБДД проведет масштабные рейды на дорогах страны с 15 по 16 августа

В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей по всей стране ГИБДД проведет масштабные рейды на дорогах страны с 15 по 16 августа

Москва15 авг Вести.Госавтоинспекция РФ проведет масштабные рейды на дорогах страны в период с 15 по 16 августа с целью выявления нетрезвых водителей.

Как сообщили "Известиям" в ведомстве, профилактические мероприятия пройдут в Челябинской, Рязанской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Свердловской, Ростовской областях, а также в Еврейской автономной области и Красноярском крае. Затем и другие регионы России подключатся к проверкам.

В Госавтоинспекции призвали граждан не оставаться безучастными и оповещать полицию в тех случаях, когда они становятся свидетелями нетрезвой езды.

В ведомстве предупредили, что езда в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования влекут за собой штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также нарушителю может грозить уголовная ответственность.

Ранее эксперт в области цифровой трансформации Константин Негачев заявил, что сбой, из-за которого автомобилисты получили уведомления о неоплаченных штрафах пятилетней давности, мог произойти в результате обновлений баз данных.