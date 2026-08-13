Эксперт рассказал, почему мог произойти сбой в системе штрафов ГИБДД Эксперт назвал причину появления штрафов-призраков от ГИБДД

Москва13 авг Вести.Технический сбой, из-за которого автомобилисты получили уведомления о неоплаченных штрафах пятилетней давности, мог произойти в результате обновлений баз данных. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт в области цифровой трансформации Константин Негачев.

В письмах, которые получали автомобилисты, отсутствовали реквизиты и возможность оспорить постановления дистанционно.

Во время миграции, обновлений баз данных и так далее, какие-то из данных, они неправильно обрабатываются, тем самым запуская вот эту вереницу небольших ошибок, из-за которых пользователь или гражданин видит некорректную информацию у себя в личном кабинете сказал Негачев

Ранее сообщалось, что некоторые граждане получили сообщения о штрафах за 2021 год по причине технического сбоя в одном из подразделений МВД в Московской области.