Москва13 авгВести.Технический сбой, из-за которого автомобилисты получили уведомления о неоплаченных штрафах пятилетней давности, мог произойти в результате обновлений баз данных. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт в области цифровой трансформации Константин Негачев.
В письмах, которые получали автомобилисты, отсутствовали реквизиты и возможность оспорить постановления дистанционно.
Во время миграции, обновлений баз данных и так далее, какие-то из данных, они неправильно обрабатываются, тем самым запуская вот эту вереницу небольших ошибок, из-за которых пользователь или гражданин видит некорректную информацию у себя в личном кабинетесказал Негачев
Ранее сообщалось, что некоторые граждане получили сообщения о штрафах за 2021 год по причине технического сбоя в одном из подразделений МВД в Московской области.