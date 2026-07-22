В Москве возможны перебои при оплате парковки через приложение и сайт

Москвичей предупредили о проблемах с оплатой парковки онлайн В Москве возможны перебои при оплате парковки через приложение и сайт

Москва22 июл Вести.В столичном департаменте транспорта сообщили, что в работе мобильного приложения "Парковки России" и сайта parking.mos.ru возможны сбои при проведении платежей.

В настоящий момент у некоторых пользователей могут возникать трудности при оплате парковки в мобильном приложении "Парковки России" и на сайте parking.mos.ru говорится в публикации

Жителям и гостям города порекомендовали временно пользоваться альтернативными способами: отправлять sms на короткий номер 7757 с указанием парковочной зоны, номера машины и времени стоянки (например, 0304А123АА1993) либо пользоваться голосовым сервисом.

При возникновении вопросов можно позвонить в единый контакт-центр "Московский транспорт" по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.