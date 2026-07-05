Сайт, приложение и личный кабинет "Автодора" временно недоступны Сайт, приложение и личный кабинет "Автодора" недоступны по техническим причинам

Москва5 июл Вести.Сайт, мобильное приложение, а также личный кабинет "Автодора" в настоящий момент временно недоступны по техническим причинам. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. Отмечается, что специалисты уже работают над устранением сбоя.

В настоящее время по техническим причинам временно недоступны сайт, мобильное приложение и личный кабинет. Отображение платежей и начислений за проезды актуализируются с задержкой говорится в сообщении

В компании добавили, что вся информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна после восстановления работы сервисов.

В "Автодоре" уточнили, что оплатить проезд по безбарьерным участкам дорог можно транспондером, который пополняется через сервисы банков-партнеров.