АТОР: туроператор Fun&Sun выполняет обязательства, несмотря на технический сбой АТОР: технический сбой не помешал туроператору Fun&Sun выполнять обязательства

Москва21 июн Вести.Технический сбой произошел у туроператора Fun&Sun, несмотря на это компания продолжает работу и выполняет обязательства перед туристами, пишет Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на Fun&Sun.

У Fun&Sun произошел технический сбой, связанный с работой внешнего data-центра, оказались недоступны некоторые онлайн-сервисы, в том числе сайт, телефоны и личные кабинеты агентов, восстановление проблем займет некоторое время, информирует ассоциация.

Сейчас FUN&SUN выполняет все обязательства по действующим заявкам и сопровождает туристов на всех этапах путешествия пишет АТОР со ссылкой на сообщение туроператора

Отмечается, что туристы продолжают вылетать на отдых, их встречают в аэропортах и заселяют в отели, по турам обеспечена страховая защита. Из-за технических проблем затруднены формирование и печать ваучеров.

Ранее эксперт рассказал ИС "Вести", что туристам лучше всего обращаться к туроператорам, если требуется спланировать сложную поездку, например, на Камчатку.