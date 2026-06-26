Аэропорт Внуково работает по согласованию с властями из-за ограничений Росавиация: аэропорт Внуково принимает рейсы по разрешению профильных органов

Москва26 июн Вести.Аэропорт Внуково продолжает работу, но все рейсы согласуются с уполномоченными органами. Это связано с режимом временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал Артем Кореняко

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможно изменение расписания рейсов.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэрогавани.